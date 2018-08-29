В ЕС пригрозили Италии штрафами за просрочку членских взносов

Рим, , 15:54 — REGNUM Все государства-члены ЕС должны перечислять членские взносы в бюджет союза в установленные сроки, в противном случае они будут оштрафованы, заявил в среду, 29 августа, еврокомиссар по бюджетным вопросам Гюнтер Эттингер, сообщает информагентство Ansa.

Эттингер также предложил итальянскому правительству «не смешивать» вопрос о нелегальной миграции, по которому ЕС оказывает Италии «поддержку», с вопросом о членских взносах в бюджет Евросоюза.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если ЕС не начнет оказывать Италии реальную помощь в вопросе о мигрантах (которую он сейчас не оказывает) и не поддержит новой экономической политики страны, то Рим может отказаться от уплаты 20 млрд евро членских взносов в ЕС, а также заблокировать принятие долгосрочного бюджета ЕС.

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Ранее той же суммой в 20 млрд евро оперировал и экс-премьер Италии Маттео Ренци. Информация о 20 млрд евро не соответствует действительности, ответил Эттингер.

Обозреватели Agenzia Italia подсчитали, что в 2014—2017 годах Италия перечисляла в бюджет ЕС от 12 до 14,7 млрд евро в год, а обратно получала от 9,8 до 12,3 млрд евро. Разница составляет от 2,2 до 3,9 млрд евро в год. Впрочем, платежи в бюджет ЕС идут «чистыми» деньгами, а взамен Италии предоставляется, в том числе, помощь фондов.