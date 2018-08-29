«Они давно просились»: об увольнении 15 генералов силовых ведомств

Москва, , 11:35 — REGNUM Освобождение от должностей 15 высокопоставленных генералов, которое своим указом осуществил российский президент Владимир Путин, знаковым не назовешь, считает заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM увольнение генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры, он, в частности, отметил:

«Они давно просились. Это проблемные регионы, в основном, где в последнее время были резонансные дела, и они — почти все уволенные — засвечены в коррупции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, своим указом российский президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 15 генералов в четырех силовых ведомствах — СК, МВД, ФСИН и МЧС.

В частности, своих должностей лишились замминистра Владлен Аксенов, который контролировал деятельность военизированных горноспасательных частей МЧС России, и начальники региональных управлений МЧС по Томской, Мурманской и Сахалинской областям.

В структуре МВД свои посты потеряли руководители ульяновского и брянского главков, а также начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко.

Новым начальником МВД Крыма Путин назначил генерал-лейтенанта Олега Торубарова, занимавшего должность начальника Главного управления министерства по Алтайскому краю. Рокировка силовиков на Алтае коснулась и руководителя регионального СКР Евгения Долгалева: его перевели в Хабаровский край, где он возглавит следственное управление.