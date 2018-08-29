Востоковед раскритиковал выводы следователей ООН о геноциде в Мьянме

Москва, , 11:26 — REGNUM Выводы комиссии ООН о том, что власти Мьянмы устроили геноцид в отношении мусульманского населения рохинджа, по меньшей мере спорны. Об этом 29 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, комментируя критику, которая прозвучала в адрес ООН со стороны Мьянмы.

По словам Мосякова, события в штате Ракхайн были во многом спровоцированы самими представителями рохинджа, которые незаконно пересекали бирманскую границу и расселялись по территории этого штата.

«Вместе с ними стали переправляться разного рода боевики, исламские радикалы, которые заявили, что они будут охранять бенгальцев, которые незаконно переселяются на бирманские территории, — сказал Мосяков. — Началом всех событий стало то, что было организовано массовое нападение на полицейские участки бирманцев».

Целью радикалов, как считает Мосяков, было создать на территории штата Ракхайн отдельную, автономную, а может быть, даже и независимую территорию, где бы власть принадлежала рохинджа в лице радикальных боевиков.

«Ответ был жёсткий и решительный, — констатировал востоковед. — Другим он и быть не мог, так как фактически была развязана гражданская война. Начались попытки радикалов начать партизанские действия против армии Мьянмы, и естественно в этой ситуации значительная часть рохинджа оказались в центре всех этих событий».

Мосяков подчеркнул, что прежде рохинджа, переселявшие в Ракхайн, хотя и не располагали такими же правами, как граждане Мьянмы, и считались незаконными переселенцами, жили на территории штата относительно спокойно.

«Ситуация там была напряжённая, но регулировалась бирманскими властями, — констатировал Мосяков. — Но когда начались нападения и военные действия, то люди, которые незаконно переселились в Мьянму (среди которых действовали и на которых опирались радикалы), оказались жертвами этих событий. Они вынуждены были в большом количестве бежать обратно на территорию Бангладеш, где их никто не ждёт. Им дали какой-то остров, который периодически затапливает».

Подытоживая сказанное, Мосяков критически отнёсся к выводам комиссии ООН о геноциде в отношении рохинджа.

«Я думаю, это большое преувеличение, — сказал Мосяков, уточнив, что случившееся — это трагические события, которые никак не улучшают ни имиджа властей Мьянмы, ни «разного рода организаций, которые поддерживают рохинджа». К числу последних, по словам Мосякова, относятся разного рода фонды, которые дают деньги и подталкивают радикалов к тому, чтобы те проводили экспансию на территорию Ракхайна.

Кроме того, Мосяков подчеркнул, что для Мьянмы, которая почти 50 лет воюет за свою территориальную целостность, такие вопросы стоят на первом плане.

«Для Мьянмы вопрос территориальной целостности — это вопрос выживания», — уверен Мосяков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Мьянма опровергла доклад ООН о «преступлениях» своей армии против мусульманского населения рохинджа, так как следователи ООН не были допущены в Мьянму.

«Мы не допустили миссию ООН по установлению фактов в Мьянму, поэтому мы не принимаем никаких из заключений», — заявил пресс-секретарь главы Мьянмы Зау Хтай и призвал создать «независимую комиссию по расследованию».

Кроме того, он раскритиковал руководство Facebook, решившее заблокировать аккаунты военных Мьянмы, включая личную страницу главнокомандующего армией генерала Мин Аунг Хлайна.

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