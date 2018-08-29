Россия усилила ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии

Дамаск, , 11:00 — REGNUM Россия усилила систему ПВО авиабазы в сирийском Хмеймиме. На базе дополнительно размещена батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

В воды Средиземного моря 25 августа отправились фрегаты, входящие в состав Черноморского флота, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Они несут на борту крылатые ракеты «Калибр-НК». Данные ракеты могут поражать и надводные цели.

Армия Сирии перевела средства противовоздушной обороны в состояние повышенной боевой готовности. ЗРК С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» подготовлены к отражению агрессии.

Соединенные Штаты собирают силы для ракетно-воздушного удара по сирийской территории. Основанием будет уже стандартная провокация — «применение режимом Асада химического оружия по мирным гражданам». В качестве возможных целей атаки выбраны столица страны Дамаск и районы вокруг него.

Эскадренный миноносец ВМС США «Ross», на борту которого имеется 28 крылатых ракет Tomahawk, сейчас располагается в водах Средиземного моря. А в Персидском заливе — эскадренный миноносец ВМС США «The Sullivans», несущий 56 крылатых ракет. Американский бомбардировщик B-1B с 24 крылатыми ракетами «воздух-земля» в данный момент стоит на авиабазе в Катаре.

Таким образом, суммарно американцы собрали 108 крылатых ракет. Однако надо учитывать, что в отличие от самолетов корабли, как правило, не расстреливают весь боекомплект ракет, остается неприкосновенный запас.

Во время удара силами США и коалиции по территории САР 14 апреля 2018 года были применены 103 крылатые ракеты.

В настоящее время сирийские военные находятся в заключительной фазе подготовки широкомасштабного наступления в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Основой упор, конечно же, придется на Идлиб.

Данная провинция на 70% контролируется исламисткими группировками. Возврат этой провинции под полный контроль сирийского правительства будет означать точку невозврата в гражданской войне на территории страны. Затем останется только решить вопрос по районам, расположенным на восточном берегу реки Евфрат, которые контролируют Сирийские демократические силы, поддерживаемые США.

Задача США и их союзников любыми средствами сорвать наступление сирийских войск на «джихадисткий рай» в Идлибе.