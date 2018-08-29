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Путин обратится к жителям РФ 29 августа в 12:00 мск

Политика

28 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске сообщил, что он уже в ближайшее время детально изложит свое отношение к пенсионной реформе

Москва, 29 августа 2018, 07:19 — REGNUM  Жители Российской Федерации смогут увидеть телеобращение президента страны Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы 29 августа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, телеобращение российского лидера начнется в 12:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске сообщил, что он уже в ближайшее время детально изложит свое отношение к пенсионной реформе.

По его словам, к данной теме нужно подходить «только взвешенно, и только осторожно», так как данный вопрос касается миллионов граждан страны.

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