Новгородское «Яблоко» рассказало о своём кандидате в мэры города

Великий Новгород, , 17:08 — REGNUM Новгородское региональное отделение партии «Яблоко» выдвинет своего кандидата на должность мэра Великого Новгорода, но только по итогам выборов думы города нового созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 28 августа, лидер регионального отделения партии и партийного списка в гордуму Анна Черепанова.

«Мэром Великого Новгорода должен быть новгородец, профессиональный и компетентный человек, человек с хорошей репутацией и патриот Великого Новгорода. Это должен быть самостоятельный политик, а не человек, назначенный государственной властью — губернатором, правительством Новгородской области. Мы считаем, что у города есть свои интересы, и эти интересы должны отстаивать в первую очередь мэр и городской парламент. Мы выступаем за прямые выборы мэра Великого Новгорода и считаем, что новым градоначальником должен стать тот человек, кто сможет вернуть прямые выборы мэра Великому Новгороду. И мы понимаем, что это, конечно, не кандидатура Сергея Бусурина, который голосовал за отмену прямых выборов мэра Великого Новгорода», — заявила Черепанова.

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На вопрос корреспондента ИА REGNUM, есть ли у партии такой человек, Черепанова ответила утвердительно.

«Такой человек у нас есть, и когда будет запущена процедура, партия «Яблоко» выдвинет своего кандидата на пост мэра Великого Новгорода», — отметила она.

Напомним, прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены вместе с прямыми выборами глав районов — такой областной закон был принят в 2014 году. Глава административной столицы Новгородской области — Великого Новгорода — впервые в 2018 году будет избран по конкурсу. Голосовать за нового главу города будут депутаты думы Великого Новгорода шестого созыва — выборы состоятся 9 сентября 2018 года. В выборах зарегистрированы списки пяти партий («Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и партии «Яблоко»), которые имеют фракции и в думе Великого Новгорода нынешнего созыва.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своих намерениях принять участие в конкурсном отборе на должность мэра Великого Новгорода уже заявили депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин (его поддержала партия «Единая Россия») и координатор регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.

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