«Не кот в мешке»: кандидат-единоросс в мэры Великого Новгорода объяснился

Великий Новгород, , 16:06 — REGNUM Депутат Новгородской областной думы, лидер фракции «Единой России» Сергей Бусурин, заявивший о своём намерении после выборов депутатов думы Великого Новгорода участвовать в конкурсном отборе на должность мэра города, считает, что сделал заявление «своевременно, честно по отношению к избирателям и совершенно правильно». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Бусурин заявил сегодня, 28 августа, на пресс-конференции в Великом Новгороде.

«Жители Великого Новгорода должны прекрасно понимать, что придя на избирательный участок и голосуя за кандидата от «Единой России», они голосуют за людей, которые будут в итоге поддерживать кандидатуру того или иного кандидата в мэры. То же самое, в принципе, избиратели могут спросить и у кандидатов от других политических партий: а кого вы будете поддерживать впоследствии? Чтобы не «кота в мешке» они потом показали», — заявил Бусурин.

Он напомнил, что о своём желании выдвигаться на пост градоначальника он заявлял ещё весной. Общественную и партийную поддержку его решение нашло 21 августа.

«Документа, который говорит о том, что «Единая Россия» поддерживает мою кандидатуру, нет. Есть общественное движение, которое на площадке отделения партии предложило мне участвовать в конкурсе на главу города», — пояснил Сергей Бусурин.

Корреспонденту ИА REGNUM Бусурин также сообщил, что не советовался по этому вопросу с действующим мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым.

«Но уверен, что он знал о моём возможном выдвижении», — сказал Бусурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия Юрия Бобрышева в должности мэра Великого Новгорода истекают осенью 2018 года. Он дважды избирался на пост градоначальника на прямых выборах, теперь они отменены. Конкурсные процедуры по избранию нового главы города будут запущены после выборов нового состава городской думы. Они состоятся 9 сентября 2018 года. Именно депутаты будут голосовать за кандидатуры на пост мэра, выбирая их тех, кто пройдёт конкурсный отбор. Конкурсная комиссия наполовину формируется губернатором Новгородской области.

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Напомним, ранее о своём желании участвовать в конкурсном отборе на пост мэра Великого Новгорода заявлял лидер Новгородского регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.