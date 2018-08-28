«Справедливая Россия» готова к коалициям в борьбе за пост мэра Новгорода

Великий Новгород, , 16:51 — REGNUM Новгородская «Справедливая Россия» не будет поддерживать кандидатуру от партии «Единая Россия» на должность мэра Великого Новгорода и готова предложить оппозиции единого кандидата на этот пост. Об этом сегодня, 28 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер Новгородского регионального отделения партии Алексей Афанасьев.

«После выборов, когда будут результаты голосования в городскую думу, я готов вести консультации, в том числе по выдвижению единого кандидата от оппозиции. У нас много людей в партии, которые имеют хороший опыт такой работы, работали заместителями мэра. Это и кандидатура Сергея Светлова, например, и ряда других партийцев», — заявил Алексей Афанасьев.

Он подчеркнул, что консультации по поводу кандидатуры партия намерена вести только после выборов.

«Надо понимать, какое у нас будет представительство в гордуме и насколько реальными будут наши претензии на кресло мэра», — пояснил Алексей Афанасьев.

Читайте также: Вече особого назначения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс на пост мэра Великого Новгорода состоится впервые после отмены прямых выборов, но будет объявлен после формирования городской думы нового, шестого созыва. Выборы в думу города состоятся 9 сентября 2018 года. Голосовать за мэра будут депутаты, выбирая из числа кандидатур, одобренных конкурсной комиссией.

О своих намерениях принять участие в конкурсном отборе заявили депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин (его поддержала партия «Единая Россия») и координатор регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.

Читайте также: «Не кот в мешке»: кандидат-единоросс в мэры Великого Новгорода объяснился

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская КПРФ не будет «бежать впереди паровоза» с кандидатом в мэры

Читайте развитие сюжета: Новгородское «Яблоко» рассказало о своём кандидате в мэры города