В Международной исламской академии Узбекистана сменили ректора

Ташкент, , 16:38 — REGNUM Ректор Международной исламской академии Узбекистана Неъматулла Ибрагимов освобожден от занимаемой должности, сообщает 28 августа издание Kun.uz.

В академии состоялось совещание под председательством советника президента республики Рустама Касимова. Об увольнении было объявлено в ходе совещания. Новым главой академии стал бывший государственный советник президента по делам религии Шухра Ёвкочев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии. В учебном заведении действует совет по защите магистерских и докторских диссертаций.

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