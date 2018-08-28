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В Международной исламской академии Узбекистана сменили ректора

Политика

В академии состоялось совещание под председательством советника президента республики Рустама Касимова

Ташкент, 28 августа 2018, 16:38 — REGNUM  Ректор Международной исламской академии Узбекистана Неъматулла Ибрагимов освобожден от занимаемой должности, сообщает 28 августа издание Kun.uz.

В академии состоялось совещание под председательством советника президента республики Рустама Касимова. Об увольнении было объявлено в ходе совещания. Новым главой академии стал бывший государственный советник президента по делам религии Шухра Ёвкочев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии. В учебном заведении действует совет по защите магистерских и докторских диссертаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане зарегистрирована Исламская академия

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