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Си Цзиньпин: «Пояс и путь» — инициатива экономическая, а не геополитическая

Политика

Но партийное руководство проектом будет укрепляться

Си Цзиньпин: «Пояс и путь» — инициатива экономическая, а не геополитическая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шёлковый путь

Пекин, 28 августа 2018, 14:25 — REGNUM  В Пекине под председательством первого вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна прошел симпозиум в честь пятилетнего юбилея инициативы «Пояса и пути», на котором выступил китайский лидер Си Цзиньпин, провозгласивший этот проект осенью 2013 года в Казахстане и Индонезии, сообщает 27 августа Синьхуа.

Глава партии и государства призвал «приносить пользу народам стран вдоль «Пояса и пути» и продвигать создание «сообщества единой судьбы человечества».

За прошедшие годы, отметил Си Цзиньпин, товарооборот Китая со странами маршрута достиг 5 трлн долларов, а объем прямых инвестиций КНР в эти страны — 60 млрд долларов. Благодаря этому вдоль «Пояса и пути» создано более 200 тыс. новых рабочих мест.

Лидер КНР подчеркнул, что «Пояс и путь» является сугубо экономической инициативой, а не идеей создания геополитического альянса или военного союза и не разделяет страны по идеологии в целях «игры с нулевой сумой».

Во время выступления было объявлено о предстоящем объявлении политических установок на участие в проекте неправительственных фондов, призванных инвестировать в инфраструктуры и освоение природных ресурсов, а также об активизации взаимных обменов в сфере образования, науки и технологий, культуры, спорта, здравоохранения, туризма и археологии.

Отдельно было заявлено о необходимости укрепления партийной работы в этом направлении и усилении руководящей роли КПК в совместной работе по строительству «Пояса и пути».

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«Новый шелковый путь»
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