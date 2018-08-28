Ереван наложит вето в случае желания Азербайджана вступить в ОДКБ: МИД

Ереван, , 12:29 — REGNUM Армения применит своё право вето, если будет рассматриваться вопрос о членстве Азербайджана в ОДКБ. Об этом на традиционном брифинге заявила и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Примерно такой же ответ дала Нагдлян на вопрос о действиях Армении в случае желания Азербайджана стать членом ЕАЭС. В этом случае представитель МИД Армении сослалась на прежние заявления главы МИД Армении не процитировав их.

На вопрос о том, как обстоят дела с отзывом с поста генсека ОДКБ представителя Армении Юрия Хачатурова, Нагдалян сказала, что после инициативы Армении последовали консультации по этому вопросу, которые, по действующему уставу, проходят, чтобы найти решения на основе консенсуса всех челнов, а также, чтобы уточнить некоторые пункты устава.

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