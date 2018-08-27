Штаб ВСУ знал об Иловайском котле, но не хотел портить праздник — очевидец

Киев, , 22:38 — REGNUM Украинское командование получало доклады разведки об окружении ВСУ под Иловайском за пять дней до ликвидации котла, заявил боевик батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Мищенко 27 августа в эфире телеканала ObozTV.

О тяжелом положении украинских карателей командованию докладывали ещё 23 августа, накануне Дня независимости Украины:

«Наше руководство стояло на трибуне и телефонных звонков не принимало», — сообщил боевик

По его мнению, заместители не хотели портить праздник своему руководству плохими докладами.

«Дальше было еще интереснее, потому что когда рассказывают про «Иловайский котел», надо понимать, что в Иловайске мы были заблокированы 27-го числа. До этого у нас была эвакуация, мы вывозили раненых ребят на Волноваху. Можно четко говорить: по состоянию на 26 августа Иловайск не был полностью окружен, мы еще имели пути выхода», — рассказал Мищенко.

Напомним, в 2014 году во время боёв за Иловайск в окружение ополчения ДНР попала крупная группировка украинских оккупантов. Им был предоставлен коридор, по которому те могли выйти без оружия, однако командование ВСУ приняло решение о прорыве. В результате, по разным данным, было ликвидировано до 900 украинских боевиков. Точные цифры неизвестны, поскольку Украина засекретила потери и обстоятельства событий под Иловайском. Известно лишь то, что Иловайск стал крупнейшим военным поражением Украины с момента начала гражданской войны.

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