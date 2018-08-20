Гражданскую войну на Украине можно было не начинать — политолог

Киев, , 22:56 — REGNUM У властей Украины были все предпосылки к тому, чтобы договориться с Донбассом мирно, но после силового захвата власти киевский режим сделал ставку на силовое решение конфликта, заявил политолог Евгений Филиндаш 20 августа в эфире телеканала 112.ua

«Война в Донбассе — это война, где в значительной мере воюют между собой граждане Украины, естественно и с участием граждан других стран, в том числе и России. Но основная масса, что с одной, что с другой стороны — это граждане Украины, что во многом является гражданской войной с вмешательством иностранных держав», — считает политолог.

Филиндаш также отметил, что гражданские войны во всем мире сопровождаются иностранным вмешательством. Он вспомнил интервенцию на территорию революционной России, а также противостояние различных стран во время гражданской войны в Испании.

Политолог уверен, что украинская пропаганда может сколько угодно рассказывать о войне Украины и России, но пока нарушены простейшие правовые механизмы, само наличие войны сомнительно и вызывает массу вопросов:

«Почему не было объявлено военное положение? Почему у нас со страной, которая на словах считается страной-агрессором, должностные лица ведут бизнес и получают прибыль? Почему идёт миллиардная торговля, не разорваны дипломатические отношения и прочее?»

«С юридической точки зрения никакой войны между Украиной и Россией нет», — подытожил Филиндаш.

Ранее начальник украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что операция под Иловайском носила не стратегический, а тактический характер.

Напомним, так называемый Иловайский котел стал крупнейшим поражением ВСУ за время карательной операции против Донбасса. В ходе ликвидации котла, по данным представителей ДНР, было уничтожено свыше 900 боевиков ВСУ.