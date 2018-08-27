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Прикамье предлагают вернуть в Уральский макрорегион

Политика

Это было бы обоснованно со всех сторон, говорит свердловский эксперт

Прикамье предлагают вернуть в Уральский макрорегион
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пермь. Счастье не за горами

Екатеринбург, 27 августа 2018, 17:24 — REGNUM  Включение в Уральский макрорегион Пермского края обоснованно со всех сторон, включая историческую логику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фонда содействия реформированию социальной сферы «Территория» (Екатеринбург) Максим Стародубцев, комментируя планы по разделению России на 14 макрорегионов.

«Наиболее органичной была ещё советская схема районирования, где, между прочим, в Уральский (по факту — горно-металлургический) экономический округ входила сходная по экономическому и социальному профилю Пермская область (а ещё Башкортостан и Оренбуржье). В отличие от Тюмени. Курганская область там была, скорее, довеском. И в этом контексте более компактное объединение Челябинской и Свердловской областей вполне уместно. «Тюменская матрешка» же выглядит изначально несколько инородной. А вот включение в данный блок Пермяков, наоборот, обоснованно со всех сторон, включая историческую логику», — сказал Стародубцев.

Напомним, проект о разделении страны на 14 макрорегионов разработан в Минэкономразвития. В сентябре он будет вынесен на рассмотрение правительства России.

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