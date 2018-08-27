Разделение России на макрорегионы «будет иметь политические последствия»

Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Тема разделения России на 14 макрорегионов сложная и многогранная с возможными разными последствиями: от подготовки и последующего разделения России на 14 независимых государств, как бы конспирологически и дико это ни звучало, до реального развития экономики страны за счёт ускоренного развития регионов в рамках нового пространственного деления и, как следствие, устранения неравномерного развития территории страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил свердловский политик, бывший депутат Законодательного собрания области Евгений Артюх.

«Всё зависит от реальных целей и задач авторов реформы, которые нам не известны. Кроме того, нужно понимать, что в силу того, что предлагаемое новое пространственное деление не совпадает с административным делением страны, неизбежны трения и сложности в связи с этим, как административно-политические, так и экономические. Кроме того, логично возникает вопрос: как быть с ещё одним существующим сегодня делением России на федеральные округа. Границы округов в таком случае должны либо без остатка включать в себя по несколько новых образований в рамках нового пространственного деления территории страны, и тогда мы получим некую трёхсоставную матрёшку, состоящую из субъектов Федерации, федеральных округов и макрорегионов, что неизбежно увеличит бюрократический аппарат и бюджетные расходы на обслуживание этой системы, либо необходимо упразднять федеральные округа, о чём периодически возникают разговоры», — сказал Евгений Артюх.

«В любом случае, появление 14 макрорегионов будет иметь в перспективе политические последствия в виде изменения взаимоотношений между Федерацией и субъектами Федерации. Без изменения системы межбюджетных отношений с перераспределением большей части налогов в регионы данная реформа пространственного деления страны на 14 регионов, предполагающая экономический рост, состояться не может», — отметил политик.

Напомним, проект разделения России на 14 макрорегионов разработан в Минэкономразвития России. В сентябре его рассмотрит правительство страны.