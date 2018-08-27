Перекроить Россию на макрорегионы – получить новое государство?

Владивосток, , 11:40 — REGNUM Идея создания в России 14 макрорегионов обсуждается не первый год. «Пробный шар» был запущен 1 июля 2007 года — объединением Камчатского края и Корякского АО. Нужна ли такая «перекройка» России и к чему она может привести с доктором политических наук Илдусом Ярулиным выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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«Эта идея — идея укрупнения регионов витает в умах наших политиков очень давно. Можно вспомнить хрущевские совнархозы, более позднее время — то же объединение Камчатки и Корякского АО. Сейчас эту идею активно лоббирует глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Что сейчас можно сказать, кроме того, что идея пока очень сырая? С одной стороны — регионов много, есть регионы — доноры, их очень мало, есть регионы — реципиенты, их очень много, среди последних есть такие, которые никогда в обозримом будущем из нищеты не выберутся. Если посмотреть на Дальний Восток, то здесь, как говорят, вполне возможно объединение, например, Якутии, Магаданской области и Чукотки — в этих регионах все строится на добыче полезных ископаемых: золота, нефти, угля, алмазов. То есть — там сходная структура экономики. Давно говорят о возможном объединении Сахалина и Приморья. Укладывается в эту схему и объединение Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Это если рассматривать объединение по экономическим мотивам», — считает Илдус Ярулин.

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«Но есть еще и политическая сторона вопроса создания макрорегионов. То есть, что мы получаем? У нас сейчас 85 субъектов Федерации. А что будет после реализации идеи? Это ведь придется пересмотреть, ни больше — ни меньше, Федеративный договор, вообще — устройство государства! Мы в результате получим новую страну. Фактически. А новая страна — это новая конституция? Получается так. Не будем забывать и про то, что у нас есть национальные регионы, республики. Как они отнесутся к такому кардинальному изменению? Как вообще отнесутся самостоятельные субъекты к утрате самостоятельности. Это, повторю, новое устройство государства Российская Федерация. Вот о чем идет речь. К тому же — это и колоссальные финансовые расходы. Поэтому, я убежден, необходимо очень внимательно все изучать, считать, обсуждать. Пока говорить больше не о чем, поскольку все на уровне идеи. Будем наблюдать, изучать. Но вопрос, конечно, очень серьезный», — добавил Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ России появились сообщения о том, что в РФ могут появиться 14 макрорегионов. Никаких официальный сообщений об этом нет.