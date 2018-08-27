Число конкурентов у замгубернатора сократилось: нижегородские довыборы

Нижний Новгород, , 05:46 — REGNUM Депутат Верховного совета Хакасии на непостоянной основе, уроженец Дзержинска Илья Ульянов, претендовавший на мандат депутата Госдумы, освободившийся после ухода Владимира Панова на пост главы администрации Нижнего Новгорода, снял свою кандидатуру после регистрации. Список претендентов на мандат депутата, довыборы которого пройдут 9 сентября 2018 года, теперь включает пятерых зарегистрированных претендентов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Напомним, для и. о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского, победившего в праймериз отделения «Единой России», переход на депутатский уровень эксперты называли шансом на «экологическую отставку», так какСватковский — представитель команды бывшего губернатора Валерия Шанцева и существенные претензии к его работе возникли еще год назад у областных депутатов. Сватковского называют одним из реальных кандидатов на победу в довыборах.

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Снявшего свою кандидатуру Илью Ульянова выдвинуло нижегородское отделение партии «Коммунисты России», про которых после выдвижения кандидата эксперты говорили, что участие партии-спойлера оттянет голоса у кандидата от КПРФ. Известно, что 31-летний первый секретарь областного комитета партии Ульянов родился в Дзержинске, а на сегодня является депутатом Верховного совета Хакасии на непостоянной основе. В 2009 году он окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Для Ильи Ульянова выдвижение было 40-й избирательной кампанией, в которой он участвовал. География также обширна.

В итоге в списке претендентов на мандат Госдумы помимо Дмитрия Сватковского остались представитель справедливороссов — помощник депутата Законодательного собрания Александра Бочкарева, председатель регионального отделения ООД «Социал-демократический союз женщин России» в Нижегородской области Татьяна Гриневич, экс-доверенное лицо кандидата на пост президента РФ Григория Явлинского, лидер отделения партии «Яблоко» 24-летний Олег Родин, представитель ЛДПР бизнесмен Алексей Круглов и бывший депутат Госдумы РФ, коммунист Николай Рябов.

Напомним, помимо довыборов депутата Госдумы в единый день выборов в Нижегородской области будут выбирать губернатора, пройдут довыборы в Заксобрание, думу Нижнего Новгорода и думу Дзержинска.

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