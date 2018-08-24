Пятница, 24 Августа 2018 года
20:40:00 МСК

Посол России в Казахстане анонсировал визит Медведева в республику

Политика

24 августа российский посол Алексей Бородавкин встретился с министром по инвестициям и развитию Казахстана Женисом Касымбеком

Посол России в Казахстане анонсировал визит Медведева в республику
Иллюстрация: Kremlin.ru
Дмитрий Медведев

Астана, 24 августа 2018, 19:38 — REGNUM  Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин выразил уверенность в том, что в рамках официального визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в республику будут подписаны важные документы, сообщили 24 августа в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

24 августа российский посол встретился с министром по инвестициям и развитию республики Женисом Касымбеком. Бородавкин отметил важность подписания Конвенции о правом статусе Каспийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Акатау главы России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: Конвенция по Каспию поможет развитию Мангистауской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить