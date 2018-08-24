МИД Франции прокомментировал закрытие Business France в России

Париж, , 15:47 — REGNUM Решение о закрытии Business France на территории России было принято в связи с запретом на осуществление деятельности организации со стороны российских властей, сообщает МИД Франции.

В июле российские власти уведомили Францию, что Business France больше не имеет права работать в России в соответствии с положениями французского законодательства. В этих условиях Business France больше не могла выполнять свою миссию по поддержке французских компаний на территории Российской Федерации.

МИД Франции заверил 23 августа, что Business France продолжит в полной мере обеспечивать поддержку французского экспорта в России, путем заключения соглашений с местными частными игроками. Что же касается тех стран, которые ранее курировало московское отделение организации, отныне эти страны попадут в ведение других зарубежных бюро Business France.

Business France — государственная французская организация, оказывающая поддержку французским коммерческим компаниям при экспорте их продукции за рубеж.

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