В Кронштадте идет показ вооружений и техники Балтфлота

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В Средней гавани Кронштадта в пятницу, 24 августа, в присутствии многочисленных зрителей проходит показ вооружения и техники Балтийского флота в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018».

В кронштадтской части форума участвует 20 боевых кораблей, катеров и буксиров Ленинградской военно-морской базы.

В рамках показа будет проведена условная антитеррористическая операция по освобождению «захваченного» корабля, продемонстрированы артиллерийский бой с кораблем условного противника, отработано траление мин, борьба за живучесть корабля и спасение тонущего человека.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в Петровский парк посмотреть на современное вооружение Балтфлота и показательные выступления пришли сотни жителей Кронштадта и Петербурга.

Для гражданских лиц сегодня есть возможность подняться на борт двух новейших боевых кораблей: открыты для посещения малый ракетный корабль «Мытищи» и корабль противоминной обороны (тральщик) «Александр Обухов».

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