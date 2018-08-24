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МИД Франции поддерживает инициативу Италии провести конференцию по Ливии

Политика

После Парижской конференции по Ливии Франция поддерживает инициативу Италии продолжить международный диалог по ситуации в Ливии

Париж, 24 августа 2018, 08:06 — REGNUM  Франция поддерживает инициативу Италии провести конференцию по стабилизации ситуации в Ливии, сообщает МИД страны.

«Мы с интересом отметили намерение Италии, которая является ведущим партнером по ливийскому вопросу, организовать международную конференцию», — говорится в заявлении МИД.

Франция убеждена, что только политическое решение под эгидой Организации Объединенных Наций стабилизирует Ливию в долгосрочной перспективе. Такова цель дорожной карты специального представителя Генерального секретаря ООН Гассана Саламе, которой Франция полностью придерживается.

Необходимо принять конституционные основы для организации президентских и законодательных выборов в Ливии, график которых был определен и одобрен основными ливийскими субъектами на Парижской конференции 29 мая.

Франция поддерживает все инициативы в рамках посредничества ООН, которые работают для межливийского примирения и стабилизации страны.

Напомним, 29 мая 2018 года во Франции прошла международная конференция по ситуации в Ливии, где собрались представители 20 государств. Ливийские лидеры согласились провести выборы в стране 10 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливийские лидеры согласились провести всеобщие выборы в стране

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Политическая жизнь Франции
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