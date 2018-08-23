МИД РФ: Украина закрепляет в сознании граждан нацистские лозунги

Москва, , 23:08 — REGNUM Украинская пропаганда предпринимает вызывающую попытку закрепить в общественном сознании лозунг бандеровских нацистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова 23 августа на брифинге.

Таким образом, Захарова прокомментировала использование лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вооруженными силами Украины в качестве приветствия.

«Корни лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вполне очевидны — это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу», — отметила представитель МИД России.

Мария Захарова также привела цитату из документа Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который предписывал бандеровцам, произнося лозунг, вскидывать руку в нацистском приветствии.

«Хотела бы напомнить, что в годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы», — подчеркнула дипломат.

Напомним, для изменения официального приветствия ВСУ необходимо решение Верховной рады, первое заседание которой состоится лишь в сентябре. Впрочем отсутствие законных оснований не смущает президента Украины Петра Порошенко, по инициативе которого нацистский клич «Слава Украине! Героям Слава!» будет использован украинскими военнослужащими 24 августа, во время парада в честь Дня независимости.

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