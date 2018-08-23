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Москва требует объяснить недопуск Захара Прилепина в Боснию и Герцеговину

Политика

Писатель Захар Прилепин был задержан на границе по пути в Баня-Луку

Сараево, 23 августа 2018, 22:07 — REGNUM  Посольство России в Боснии и Герцеговине обратилось в МИД страны за разъяснениями в связи с запретом на въезд российскому писателю Захару Прилепину, передаёт телеканал «Звезда».

По информации российских дипломатов, Прилепин направлялся в БиГ по приглашению руководства Народной библиотеки Баня-Луки в качестве почётного гостя 53-х Кочичевых чтений для участия в книжном вечере.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Захар Прилепин был задержан на границе БиГ по пути из Белграда в Баня-Луку.

Сам писатель сообщил на своей странице в Facebook, что был проинформирован о решении министерства безопасности БиГ от 26 марта 2018 года о запрете ему на въезд в страну как лицу, представляющему «угрозу государственности и международным отношениям».

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