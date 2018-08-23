Эксперт: соглашение Душанбе и Ташкента внушает оптимизм по Рогунской ГЭС

Ташкент, , 15:29 — REGNUM Для окончания строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане необходимо около $4 млрд, но кредиторы отказывают Душанбе в инвестициях из-за негативной позиции Ташкента, заявил 23 августа профессор кафедры водной энергии Московского государственного строительного университета Валентин Берлин агентству «Спутник».

По мнению эксперта, выходом из сложившегося положения может стать разработка концепции режимов эксплуатации ГЭС в Таджикистане, которая учитывала бы как сельскохозяйственные потребности Узбекистана, так и экспортные интересы Таджикистана.

Берлин отметил, что соглашение сторон о совместном строительстве двух ГЭС общей мощностью 320 МВт внушает оптимизм по вопросу согласования интересов при строительстве Рогунской ГЭС.

Отметим, ГЭС Таджикистана могут работать в нескольких режимах — ирригационном, энергетическом и смешанном. В ирригационном режиме сброс воды происходит в летний период, что позволяет эффективно использовать воду для орошения в сельском хозяйстве. Этот режим соответствует интересам стран, лежащих ниже по течению реки, но не отвечает интересам Таджикистана, так как в летний период возникает профицит электроэнергии, которую никто не покупает.

В энергетическом режиме водохранилища ГЭС накапливают воду для генерации электроэнергии в зимний период. Однако сельское хозяйство стран, лежащих ниже по течению, терпит убытки из-за нехватки воды.

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