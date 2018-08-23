Четверг, 23 Августа 2018 года
13:12:54 МСК

МИД РФ: Курт Волкер играет на киевской половине поля»

Политика

США отвыкли от компромисса как метода решения проблем — Рябков

МИД РФ: Курт Волкер играет на киевской половине поля»
Курт Волкер

Москва, 23 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Судя по многочисленным заявлениям спецпредставителя США по Украине Курта Волкера можно сделать однозначный вывод — он «играет на стороне Киева». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам российского дипломата, заявления Курта Волкера, «который однозначно играет на киевской половине поля» являются наглядной демонстрацией того факта, что США «отвыкли от компромисса как метода решения проблем» и придерживаются политики давления на партнера по переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравительную телеграмму по случаю предстоящего 24 августа дня независимости Украины, в которой заявил, что «США всегда будут поддерживать Украину в деле защиты её суверенитета и территориальной целостности».

Читайте также: Трамп поздравил Порошенко с днем независимости Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить