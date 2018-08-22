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В Майдане участвовало 10% населения Украины — опрос

Политика

Страну разрушило активное меньшинство

В Майдане участвовало 10% населения Украины — опрос
Иван Шилов © ИА REGNUM
Майдан

Киев, 22 августа 2018, 21:15 — REGNUM  В протестных акциях конца 2013 — начала 2014 года участвовало 11% населения Украины, следует из социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг», результаты которого опубликованы 22 августа на сайте организации.

Разделяли требования путчистов, но не участвовали в Евромайдане 46% опрошенных. В то же время не поддерживали майданщиков 35% населения. Сколько из них оказывали активное сопротивление путчистам — неизвестно.

Отметим, что в опросе не участвовали жители Крыма, а также жители ДНР и ЛНР.

Напомним, после вооруженного переворота в Киеве законно избранный президент Украины Виктор Янукович покинул страну, а власть на Украине узурпировал спикер Верховной рады Александр Турчинов.

Незаконный киевский режим не признал Крым и Донбасс. В Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение полуострова с Россией, а в Донбассе началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

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