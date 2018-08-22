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Порошенко призвал граждан Украины к войне с Россией

Политика

Пока только информационной

Порошенко призвал граждан Украины к войне с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 22 августа 2018, 14:06 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко возмущён большим количеством «адвокатов Путина» на Украине. По мнению украинского лидера, они стараются «снять всю ответственность с Кремля» за войну в Донбассе и «переложить её на Киев».

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Порошенко рассказал о «тысячах российских военных» в Донбассе

«Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это ещё можно понять. Но шокирует другое: как же до черта у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину!» — написал Пётр Порошенко в Twitter.

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Признание России страной-агрессором: минскому процессу — кранты

В своей новой записи-обращении президент Украины призвал граждан страны «включиться в информационную войну» против России.

https://twitter.com/poroshenko/status/1032167211320913920

«Все мы знаем, что нынешняя российско-украинская война — это война за независимость Украины. И начала её Россия», — отметил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Новые украинские власти отказались признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и отправили в Донбасс войска для силового захвата вышедших из-под контроля территорий.

Остановить конфликт в Донбассе были призваны Минские соглашения, которые подписывались дважды — в 2014 и 2015 годах. В качестве сторон-участников конфликта в них указывались украинские войска и «вооружённые формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Несмотря на то, что Россия в этом списке не фигурирует, Киев неоднократно заявлял о том, что это РФ развязала войну против Украины. Россия была объявлена «страной-агрессором».

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Война в Донбассе
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