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Киргизия продолжит помогать всем пострадавшим в событиях апреля 2010 года

Политика

Президент Киргизии призвал отразить события 2010 года в учебниках истории

Киргизия продолжит помогать всем пострадавшим в событиях апреля 2010 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киргизия

Бишкек, 22 августа 2018, 19:25 — REGNUM  Власти Киргизии продолжат оказывать поддержку гражданам, чьи родственники погибли и пострадали в ходе апрельских событий 2010 года, сообщили 22 августа в пресс-службе президента республики.

22 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял членов государственной комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших в 2010 году.

Жээнбеков добавил, что события 2010 года должны быть отражены в учебниках истории и получить научную оценку.

Напомним, в апреле 2010 года во время беспорядков в Киргизии погибло более 100 человек. Результатом событий 2010 года стало отстранение президента Курманбека Бакиева.

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