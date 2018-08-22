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Назарбаев принял верительные грамоты у пяти послов

Политика

Президент поздравил дипломатов с официальным началом дипломатической миссии

Назарбаев принял верительные грамоты у пяти послов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 22 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Послы Украины, Германии, Ливана, Пакистана и Бразилии вручили президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву верительные грамоты, сообщили 22 августа в пресс-службе главы государства.

Президент поздравил дипломатов с официальным началом дипломатической миссии. Верительные грамоты вручили посол Украины Иван Кулеба, Германии — Тило Клиннер, Ливана — Жискар Эл Хури, Пакистана Имтиаз Ахмад Кази и Бразилии Марсия Доннер Абреу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Назарбаев принял участие в церемонии вручения верительных грамот послов Узбекистана, России, Туркмении и Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Послы четырех стран вручили Назарбаеву верительные грамоты

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Политическая жизнь Казахстана
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