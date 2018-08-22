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ВВС США убили в Сомали двух террористов

Политика

Инцидент произошел к северо-востоку от портового сомалийского города Кисмайо

ВВС США убили в Сомали двух террористов
ВВС США

Могадишо, 22 августа 2018, 13:59 — REGNUM  ВВС США нанесли удар по позициям боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, в результате чего два террориста были ликвидированы, сообщает 22 августа Associated Press.

Инцидент произошел к северо-востоку от портового сомалийского города Кисмайо, говорится в заявлении представителей вооруженных сил США.

Напомним, Соединенные Штаты за 2018 год провели 20 боевых вылетов против боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка, действующая в Сомали тесно связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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