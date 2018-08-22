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Суд Зимбабве рассмотрит петицию оппозиции об отмене результатов выборов

Политика

Оппозиция считает, что на выборах президента были осуществлены массовые фальсификации

Хараре, 22 августа 2018, 08:43 — REGNUM  Конституционный суд Зимбабве рассмотрит петицию оппозиции относительно несогласия с итогами президентских выборов, сообщает 22 августа Agence France-Presse.

В ходе президентских выборов исполняющий обязанности президента Эммерсон Мнангагва набрал 50,8% голосов избирателей, в то время как его конкурент Нельсон Чамиса — 44,3%.

Незначительный разрыв между кандидатами позволил некоторым политикам утверждать о фальсификациях, произведенных на выборах.

Напомним, недавно в Зимбабве был осуществлен мягкий военный переворот, в ходе которого был свергнут президент страны Роберт Мугабе, управлявший государством 37 лет. Его место занял Эммерсон Мнангагва, который вскоре одержал победу на выборах главы государства.

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Государственный переворот в Зимбабве
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