Госдеп не считает встречу Трампа и Путина в Хельсинки содержательной

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки 16 июля не были глубоко содержательными, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл на брифинге.

Митчелл подчеркнул, что единственной договоренностью, достигнутой между лидерами России и Соединенных Штатов, было соглашение о новой встрече советов национальной безопасности. Вероятно, Митчелл имел в виду переговоры советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза России Николая Патрушева, которые должны состояться 23 августа в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Женеве должна состояться встреча глав советов безопасности США и России Джона Болтона и Николая Патрушева. Предполагается, что стороны обсудят договоренности о контроле над вооружениями, в частности Договор о сокращении и ограничении стратегических и наступательных вооружений и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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