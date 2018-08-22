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Лавров: За бойкот договоренностей косовскими албанцами ответственен ЕС

Политика

Резолюцию 1244 СБ ООН албанцы не выполняют

Сочи, Краснодарский край, 22 августа 2018, 01:32 — REGNUM  Европейский союз несет ответственность за поведение косовских албанцев, саботирующих международные договоренности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Комментируя встречу с сербским коллегой Ивицей Дадичем, Лавров заявил, что вопросу Косово было уделено большое внимание.

«Россия неизменно выступает за полное неукоснительное выполнение резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва поддерживает линию Белграда: и Россия и Сербия хотят, чтобы Косово выполняло упомянутую резолюцию Совбеза ООН. Европейский союз выступает посредников между Белградом и Приштиной.

«Однако о той позиции, которую занимают косовские албанцы, такого сказать нельзя. Они не выполняют те договоренности, которые уже были достигнуты, многие годы, — сказал Лавров. — Считаем, что Европейский союз должен в полной мере осознать свою ответственность за такое положение дел и добиваться выполнения того, о чем было условлено».

Напомним, встреча Лаврова и Дачича состоялась в Сочи 21 августа. Косово стало одной из важнейших тем переговоров.

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