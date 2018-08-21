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МИД Германии вспомнил о «моральной ответственности» за Холокост

Политика

«Под исторической ответственностью нельзя подвести черту»

МИД Германии вспомнил о «моральной ответственности» за Холокост
Cary Bass-Deschenes
Холокост

Берлин, 21 августа 2018, 22:30 — REGNUM  Глава МИД Германии Хейко Маас напомнил согражданам о «моральной ответственности» за Холокост, 21 августа передает агентство Associated Press.

Комментируя прибытие в ФРГ 95-летнего нацистского преступника Якова Палия, экстрадированного из США, Маас также отметил, что «под исторической ответственностью нельзя подвести черту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 августа в Германию из США был депортирован «бывший» эсэсовец, надзиратель концлагеря «Травники» Яков Палий. Вопрос депортации Палия, причастного к убийствам тысяч заключенных концлагеря, рассматривался с 2004 года.

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