Рост долгов напоминает предпродажную подготовку Украины — политолог

Киев, , 22:01 — REGNUM Будущие правительства Украины, которые захотят изменить ситуацию в стране, будут вынуждены объявить дефолт, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 21 августа в эфире телеканала NewsOne.

Украине в любом случае придется погасить долги перед западными кредиторами, считает эксперт:

Украина будет отдавать долги суверенитетом страны. <…> Мы будем отдавать нашими предприятиями, не зря внешние кредиторы требуют усиления и проведения приватизации, по бросовым ценам, по ценам, которые сегодня находятся на абсолютном дне. Мы будем это отдавать нашей землёй, потому что приватизация земли — это тоже одна из ключевых задач внешних кредиторов», — заявил Руслан Бортник.

Политолог отметил, что наращивание долгов — это путь в никуда, поскольку

«новое кредитования, на которое молятся в кабинетах власти, работает только на покрытие ранее взятых долгов. Оно уже даже не стабилизирует экономическую систему», — рассказал эксперт.

Напомним, по прогнозу исполнительного директора международного фонда Блейзера Олега Устенко, к марту 2019 года Украина может остаться без золотовалютных резервов.

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