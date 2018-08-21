Украина — это шулер, которому в долг не дадут — эксперт

Киев, , 21:06 — REGNUM Открытая непокрытая потребность Украины в валюте на 2019 год составит порядка $10 млрд, заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко 21 августа в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт отметил, что Украине не удастся привлечь значительные суммы денег в виде прямых иностранных инвестиций. Кроме того, под огромным вопросом находится взаимодействие с Международным валютным фондом. Если Украине все же удастся договориться с МВФ, это откроет кредитование со стороны мирового банка и Европейского союза.

«На внешнем рынке Украина не сможет одалживать. Во-первых, и стоимость одалживания высока, а, во-вторых, Украину в открытую называли шулером, потому что в сентябре прошлого года, когда Украина выходила на внешние рынки заимствования капитала, она распространяла информацию, что «не волнуйтесь, всё нормально, все под контролем, мы движемся по пути реформ, и программа сотрудничества с МВФ будет продолжена», и потом трах-бах, а программа не была продолжена», — рассказал Устенко.

По мнению эксперта, ситуация не безнадежна. Выходом являются ускоренные реформы, которые позволят обеспечить быстрый рост экономики, но такой вариант развития событий Устенко считает маловероятным.

Напомним, 21августа стало известно, что Украина намерена просить МВФ о принятии новой программы финансовой помощи на сумму около $9−10 млрд на ближайшие три года.

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