Правительство ФРГ раскритиковало предложения Путина по Сирии

Берлин, , 17:01 — REGNUM Правительство ФРГ считает, что обсуждать вопрос о помощи в восстановлении Сирии, пока не достигнуто политическое перемирие, преждевременно. Об этом в понедельник, 20 августа, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Deutsche Welle.

«Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом последующего необходимого восстановления Сирии», — приводит слова Зайберта немецкое информационное агентство DPA.

На встрече с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая состоялась 18 августа в резиденции правительства ФРГ в замке Мезенберг, российский президент Владимир Путин призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии. По его словам, данный шаг будет способствовать возвращению беженцев в страну, однако немецкие политики призыв российского лидера раскритиковали.

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Напомним, что ранее российские политики упрекнули Запад в том, что он не участвует в восстановлении тех регионов в Сирии, где боевые действия прекращены. Однако в правительстве ФРГ на это ответили, что данный вопрос для них «не является сейчас приоритетным».

Зайберт вместо этого перевел внимание на ситуацию в Идлибе — одной из последних сирийских провинций, находящихся под контролем оппозиции, которой, по мнению федерального правительства, грозит «гуманитарная катастрофа». Позиции РФ и Германии в этом вопросе расходятся. Правительственные войска планируют в Идлибе крупное наступление, которое может привести к жертвам среди мирного населения, и федеральное правительство сейчас пытается убедить российскую сторону повлиять на сирийское правительство с тем, чтобы операция не состоялась.

Вместе с тем, представитель федерального правительства заявил, что Германия готовится к четырехсторонней встрече по Сирии с участием представителей России, Франции и Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение о проведении встречи по Сирии поступило от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сама встреча с участием Турции, России, Германии и Франции должна состояться 7 сентября в Стамбуле. По словам Зайберта, 18 августа лидеры ФРГ и России договорились о том, чтобы ускорить ее подготовку.