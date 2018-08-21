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Король Саудовской Аравии поздравил верующих с Курбан-Байрамом

Политика

Глава государства опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором поздравил верующих с праздником

Эр-Рияд, 21 августа 2018, 15:07 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман выразил благодарность паломникам, посетившим королевство ради хаджа, сообщает 21 августа Al Jazeera.

Глава государства опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором поздравил верующих с праздником Курбан-Байрам.

«Великая честь, которой наградил нас господь. Это возможность служить нашим гостям. Я прошу у бога, чтобы пилигримы успешно завершили свое паломничество», — отметил король.

В этом году количество паломников, прибывших в Саудовскую Аравию, достигло 2 млн 371 тыс. 675 человек. Из них 1 млн 758 тыс. 722 человека являются иностранными гражданами.

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Ислам
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