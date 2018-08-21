На Украине вскрыли враньё властей о «Крыме без туристов»

Киев, , 09:54 — REGNUM Более четырех лет украинские власти лгут своим согражданам об отсутствии в Крыму туристов. Об этом заявил политтехнолог Михаил Подоляк в статье в издании «Главред».

Руководство Украины постоянно заявляет о сокращении потока туристов в Крым и о том, что пункты пропуска на границе скоро будут не нужны. В реальности, отмечает Подоляк, в пограничном городе Чонгар можно наблюдать огромное скопление автомобилей с украинскими номерами.

В Новоалексеевке таксисты расскажут об огромном спросе на услуги частного извоза, кроме того, там можно воочию увидеть поток направляющихся в Крым людей. В целом из-за санкций поток туристов в Крым из других стран несколько упал, однако украинские путешественники всё чаще едут на полуостров.

«Парадоксально, но именно мы все делаем для облегчения возможности отдыхать в Крыму…» — отметил украинский политтехнолог. «Мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна», — добавил Подоляк.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Решение жителей полуострова стало реакцией на произошедший в Киеве государственный переворот.

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