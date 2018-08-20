В Пекине уделяют повышенное внимание Африке

Пекин, , 15:09 — REGNUM Лидер КНР Си Цзиньпин станет председателем пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в столице КНР с 3 по 4 сентября, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Девиз саммита, который завершает беспрецедентную по интенсивности серию взаимных дипломатических обменов КНР со странами Африки, заявлен как «Взаимовыгодное сотрудничество, общие усилия к строительству более тесного китайско-африканского сообщества с единой судьбой».

Наряду с главами государств Африки, к участию в заседаниях форума приглашены представители международных и региональных африканских организаций, а также религиозные круги черного континента.