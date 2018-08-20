Переезд органов власти из Чимкента в Туркестан завершится в 2019 году

Туркестан, Казахстан, , 15:46 — REGNUM Из Чимкента в Туркестан переехало 22 местных исполнительных органа власти из 27, сообщили 20 августа в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев посетил Туркестан и ознакомился с ходом передислокации государственных органов власти. Переезд всех ведомств планируется завершить в 2019 году. В Туркестан планируют переехать более 800 государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присвоил Чимкенту статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанскую область переименовал в Туркестанскую область с областным центром в Туркестане.

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