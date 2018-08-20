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«Рособоронэкспорт» за 2018 год экспортировал оружия на $7 млрд

Политика

Руководитель предприятия подчеркнул, что портфель заказов компании составляет более $45 млрд

Москва, 20 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Входящее в госкорпорацию Ростех предприятие «Рособоронэкспорт» за 2018 год уже поставило зарубежным партнёрам российских вооружений более чем на $7 млрд. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба компании.

«В 2018 году «Рособоронэкспорт» продолжил уверенное развитие и укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше $7 млрд», — цитирует пресс-служба слова гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

По его словам, предприятие также подписало в текущем году порядка 600 контрактных документов на $9 млрд Михеев подчеркнул, что портфель заказов компании составляет более $45 млрд, и в нём есть заказы от шести новых зарубежных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам о том, что российский лидер Владимир Путин рекомендовал ему закупить для армии Сербии российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и реактивную систему залпового огня «Ураган».

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Военно-промышленный комплекс
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