ЛДПР не смогла снять Партию пенсионеров с выборов в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Екатеринбурге ЛДПР не смогла снять список «Российской партии пенсионеров за справедливость» с выборов депутатов городской думы. Свердловский облсуд отклонил соответствующую апелляцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Представители ЛДПР посчитали, что при регистрации списка были допущены нарушения. Но избирком отказался снять Партию пенсионеров с выборов. Тогда ЛДПР пошла в Ленинский районный суд. Но и он отказался снимать список с выборов.

Напомним, выборы депутатов гордумы пройдут 9 сентября. В них участвуют семь партий.

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