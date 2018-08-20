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Немецкое миграционное ведомство проверило 43 тыс. разрешений на убежище

Политика

И практически не выявило нарушений

Немецкое миграционное ведомство проверило 43 тыс. разрешений на убежище
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Берлин, 20 августа 2018, 08:28 — REGNUM  Опасения, что многие беженцы получили право проживать в Германии незаконно, не оправдываются, пишет газета Süddeutsche Zeitung 20 августа.

В первом полугодии 2018 года Федеральное ведомство по вопросам миграции и предоставления убежища (сокр. нем. BAMF) пересмотрело более 43 тыс. выданных разрешений. Лишь в 307 случаях решение о предоставлении убежища было отозвано.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года в Германии разразился скандал вокруг BAMF, когда в бременском филиале ведомства был выявлен случай коррупции и незаконной выдачи разрешений. После этого власти приняли решение проверить ранее выданные беженцам документы.

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Политическая жизнь Германии
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