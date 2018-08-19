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Китайская компартия укрепляет руководство военным строительством

Политика

В Пекине прошло совещание ЦВС, посвященное выполнению решений XIX съезда КПК

Китайская компартия укрепляет руководство военным строительством
Терракотовая армия

Пекин, 19 августа 2018, 23:00 — REGNUM  В Пекине прошло совещание Центрального военного совета (ЦВС) КНР по укреплению партийного руководства в Вооруженных Силах, на котором выступил Председатель КНР и ЦВС, Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, сообщает 19 августа Синьхуа.

По мнению китайского лидера, только партийное руководство способно дать прочные гарантии строительства сильной армии, в свою очередь, являющейся условием государственной мощи.

В центр «нового великого проекта», о котором говорил на совещании Си Цзиньпин, поставлено всестороннее воплощение в жизнь решений XIX съезда КПК и идей социализма с китайской спецификой новой эпохи.

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Армия Китая
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