Посольство РФ в Вашингтоне: В отношении Бутиной творится беззаконие

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Вашингтоне сообщает, что положение гражданки России Марии Бутиной, которая была арестована в США по обвинению в шпионаже, продолжает ухудшаться. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает телеканал RT.

Напомним, 29-летняя Бутина была задержана американскими властями 15 июля. Ей были предъявлены обвинения в заговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу иностранного государства, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в американском Минюсте в качестве иностранного агента.

При этом адвокаты Бутиной указывают, что те доказательства вины Бутиной, которые были представлены на первых слушаниях, совершенно не выдерживают никакой критики. По сути обвинение абсолютно надумано и носит заказной характер.

Тем не менее обвинению удалось добиться помещения Бутиной под стражу, как опасного преступника. Сперва её содержали в пенитенциарном учреждении Вашингтона, а затем эатпировали в тюрьму города Александрия.

В посольстве России в США подчеркнули, что применяемые американскими властями меры в отношении Бутиной находятся «на грани пыток». Российская гражданка подвергается унизительным личным досмотрам. Её этапировали в кандалах и без объяснения причин. В течение 12 часов Бутина находилась в карантинной камере без пищи с включённым светом. Затем Бутину поместили в одиночную камеру, где в ночное время каждые 15 минут включается свет, для того, чтобы надзиратель «проверил безопасность» задержанной.

Также Бутиной не предоставили никаких лекарств, хотя она жаловалась на состояние здоровья, в частности, на поразивший ногу артрит.

Посольство России возмущено жесткими мерами США в отношении российской гражданки Бутиной и требует немедленно остановить творящееся беззаконие. Дипломаты уверены, что власти США пытаются оказать на Бутину психологическое давление, чтобы она дала нужные следствию показания.