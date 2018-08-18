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Китай выразил протест против доклада Пентагона о китайской армии

Политика

США оценивают своего стратегического соперника

Китай выразил протест против доклада Пентагона о китайской армии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китайский дракон

Пекин, 18 августа 2018, 08:30 — REGNUM  Власти Китайской Народной Республики выразили протест в связи с публикацией в США доклада о вооруженных силах Китая. Об этом сегодня, 18 августа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лу Кан.

речь идёт о докладе, который был опубликован в США 17 августа. В неём, в частности, сказано, что китайскую армию якобы обучают нанесению ударов против США и их союзников.

По словам Лу Кан, авторы доклада совершенно не учитывают реальные факты и делают абсурдные комментарии относительно оборонного строительства в Китае. Также доклад содержит совершенно безответственные заявления относительно суверенитета и территориальной целостности Китая.

«Китайская сторона выражает резкий протест в связи с этим», — сказал представитель МИД.

Он напомнил, что Китай придерживается мирного пути развития, а вооруженные силы и военная политика носят строго оборонительный характер. Любое оборонное строительство с целью защиты независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности — это законное право суверенного государства, напомнил представитель МИД Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США развязали торговую войну против Китая, которая грозит серьёзными проблемами как американской, так и китайской экономике. При этом Пекин обвинил Вашингтон в мышлении холодной войны.

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Китайско-американские отношения
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