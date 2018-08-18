Госдеп США: Трамп заявил Путину о намерениях остаться в Сирии

Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что Штаты намерены оставаться в Сирии до полной победы над «Исламским государством» (организация, чья деятельность запрещена в РФ), заявил исполнящий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд на брифинге.

Саттерфилд подчеркнул, что США имеют широкие контакты с Россией как на политическом уровне, так и на военном, в том числе на уровне председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США и главы российского Генштаба. По его словам, эти контакты затрагивают необходимость мобилизации женевского процесса по мирному урегулированию в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа агентство Associated Press заявило о намерениях администрации президента США Дональда Трампа урезать расходы на программы «помощи» Сирии. Агентство отмечает, что расходы могут сократить на сумму до $200 млн.

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