СМИ: Вашингтон намерен урезать расходы на мероприятия в Сирии

Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансирование программ «помощи» Сирии, сообщает 17 августа агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники в госструктурах.

Агентство утверждает, что администрация президента уведомила конгресс о своем отказе потратить $200 млн на сирийские программы. По некоторым данным, финансирование этих вопросов Белый дом хочет переложить на своих партнеров по коалиции.

Официальных подтверждений этих мер пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госдеп США уже заявлял о намерении пересмотреть финансирование «помощи» Сирии.

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