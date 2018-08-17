Президент внёс кандидатуры на должность губернатора Ямала

Москва, , 18:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин внёс в Заксобрание Ямала кандидатуры на должность губернатора автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Депутатам Заксобрания предложены три человека. Среди них врио главы Ямала Дмитрий Артюхов, заместитель председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александр Голубенко и глава Дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Предложенные президентом кандидатуры Заксобрание рассмотрит 9 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост губернатора Ямала стал вакантен 18 мая. Дмитрий Кобылкин возглавил министерство природных ресурсов России. Временным его преемником стал Дмитрий Артюхов. По оценкам наблюдателей, у него наибольшие шансы возглавить регион.

Добавим, Ямал — один из четырёх регионов России, где в сентябре 2018 года пройдут непрямые выборы губернаторов. Также они состоятся в Ненецком автономном округе, Дагестане и Ингушетии.

При этом в 22-х регионах России пройдут прямые выборы губернаторов. В том числе и в Тюменской области. Выбирать губернатора Тюменской области будут в том числе и житеоли Ямала.